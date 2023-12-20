С многодетной матери на Кубани взыскали 2,3 млн рублей долга по алиментам

Жительница Туапсинского района после развода оставила четверых детей на воспитание своему бывшему супругу.

Женщина имеет собственный бизнес — она сдает в аренду недвижимость. Однако не всегда вовремя переводила бывшему мужу алименты на содержание детей. У нее скопился долг на 2 млн 345 тыс. рублей.

На многодетную неплательщицу алиментов возбудили исполнительное производство. Приставы выяснили, что у нее есть депозитный счет и списали с него полную сумму долга. Эти деньги передали отцу на содержание детей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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