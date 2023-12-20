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С многодетной матери на Кубани взыскали 2,3 млн рублей долга по алиментам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-mnogodetnoj-materi-na-kubani-vzyskali-2-3-mln-rublej-dolga-po-alimentam
С многодетной матери на Кубани взыскали 2,3 млн рублей долга по алиментам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительница Туапсинского района после развода оставила четверых детей на воспитание своему бывшему супругу.

Женщина имеет собственный бизнес — она сдает в аренду недвижимость. Однако не всегда вовремя переводила бывшему мужу алименты на содержание детей. У нее скопился долг на 2 млн 345 тыс. рублей.

На многодетную неплательщицу алиментов возбудили исполнительное производство. Приставы выяснили, что у нее есть депозитный счет и списали с него полную сумму долга. Эти деньги передали отцу на содержание детей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительнице Краснодарского края грозит срок за неуплату алиментов на сына, попавшего в детдом. Женщина из Кропоткина вела асоциальный образ жизни, поэтому ее ранее лишили родительских прав.

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