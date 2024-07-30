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Жительница Сочи поссорилась с таксистом, пнула машину и оторвала зеркало

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-sochi-possorilas-s-taksistom-pnula-mashinu-i-otorvala-zerkalo
Жительница Сочи поссорилась с таксистом, пнула машину и оторвала зеркало
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

О конфликте и повреждении автомобиля такси сообщили наряду вневедомственной охраны.

Прибыв на место росгвардейцы установили, что мужчина и женщина вызвали такси. Во время поездки у них произошел конфликт с водителем. Не доехав до конечной точки маршрута, пара вышла из машины. Женщина несколько раз ударила авто ногой и оторвала боковое зеркало. После этого пара скрылась.

Росгвардейцы обнаружили нарушителей в километре от места происшествия. Они передали 50-летнюю местную жительницу и ее спутника полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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