Жительница Сочи поссорилась с таксистом, пнула машину и оторвала зеркало

О конфликте и повреждении автомобиля такси сообщили наряду вневедомственной охраны.

Прибыв на место росгвардейцы установили, что мужчина и женщина вызвали такси. Во время поездки у них произошел конфликт с водителем. Не доехав до конечной точки маршрута, пара вышла из машины. Женщина несколько раз ударила авто ногой и оторвала боковое зеркало. После этого пара скрылась.

Росгвардейцы обнаружили нарушителей в километре от места происшествия. Они передали 50-летнюю местную жительницу и ее спутника полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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