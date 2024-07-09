Вор с украденными коньяком и пельменями заснул в подсобке магазина в Армавире

Ночью наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в сетевой гипермаркет на улице Новороссийской проник грабитель.

Правоохранители прибыли на место происшествия и установили, что злоумышленник разбил кирпичом стекло на входной двери и зашел в торговый зал. Росгвардейцы совместно с полицейскими зашли в магазин. Злоумышленника нашли спящим в одной из подсобок. Рядом с ним лежали два пакета с алкоголем и похищенными продуктами. Мужчина был пьян.

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего местного жителя и передали его для разбирательства полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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