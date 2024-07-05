Рецидивисты ограбили магазин на Кубани ради двух бутылок водки

Преступление произошло накануне в станице Староминской на улице Пушкина.

В тот вечер, двое ранее судимых местных жителей в возрасте 28 и 37 лет пришли в продуктовый магазин и попросили дать им в долг алкоголь, на что получили отказ. После нескольких безуспешных попыток договориться с продавцом они решили ограбить магазин.

Один из мужчин удерживал продавщицу, а второй открыл кассу. Не найдя наличных денег, грабители забрали две бутылки алкоголя и скрылись. Сотрудница магазина сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

Уже через 10 минут мужчин заметили и задержали на соседней улицей. Наряд вневедомственной охраны задержал нарушителей и передал их коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре четверо подростков напали на велосипедиста, избили и ограбили. Инцидент произошел вечером 23 мая на улице Славянской.