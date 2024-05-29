В Краснодаре четверо подростков напали на велосипедиста, избили и ограбили

Инцидент произошел вечером 23 мая на улице Славянской.

По данным следствия, четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет напали на велосипедиста, чтобы ограбить. Они избили 33-летнего мужчину руками и ногами по голове и телу. Здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред. В настоящее время мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

Избив мужчину, подростки забрали его велосипед и обручальное кольцо и скрылись. Ущерб превысил 20 тыс. рублей. Подростков задержали. На них завели уголовное дело за разбойное нападение.

«Подозреваемые допрошены следователем. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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