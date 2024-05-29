Трое парней метнули нож в мужчину и избили его на улице в Краснодаре

Инцидент произошел 23 мая около 20:30 на улице 30-й Иркутской дивизии. О произошедшем пострадавший рассказал в соцсетях.

Мужчина сообщил, что шел домой и увидел у подъезда троих молодых людей примерно 19 — 24 лет. Когда он проходил мимо них, заметил, что в его сторону полетел какой-то предмет. Наклонившись, мужчина увидел под припаркованной машиной складной нож с раскрытым лезвием. Мужчина сделал парням замечание и забросил нож на крышу подъезда.

Это не понравилось одному из молодых людей. Начался словесный конфликт, который перешел в драку. Мужчина получил удар в лицо головой, а потом еще несколько ударов руками. После этого он упал на землю. Мужчина получил телесные повреждения. Ушибы мягких тканей, ссадины, сколы зубов, кровоподтеки.

После нападавший и его знакомые скрылись. Пострадавший обратился в больницу и написал заявление в полицию.

«В настоящее время по факту нанесения 35-летнему местному жителю телесных повреждений стройками Краснодарской полиции проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливается личность предполагаемого злоумышленника. Назначено проведение судебно- медицинской экспертизы для установления степени причиненного пострадавшего до здоровья. По окончании проверки будет принято законное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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