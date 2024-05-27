Житель Краснодара избил тренера по танцам на глазах у детей

Об инциденте, произошедшем 23 апреля в одной из краснодарских школ танцев, 27 мая рассказали в соцсетях местные жители.

На видео, выложенном в соцсети, видно, как в танцзале один мужчина бьет по лицу другого, а потом валит на пол и начинает пинать ногами. При этом в зале находились дети. Очевидцы сообщили, что пострадавший — тренер по танцам, а напавший на него — отец одного из учеников.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 31-летнему местному жителю, который предоставляет услуги детского тренера по танцам», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В этот день в школу танцев пришел 48-летний местный житель. Летом прошлого года он вместе с супругой отдал своего 5-летнего сына в эту секцию. Уточняется, что это был летний лагерь дневного пребывания, стоимость услуги составила 15 тыс. рублей. Ребенок несколько дней посещал танцы, но потом отказался и родители попросили тренера вернуть им часть денег.

На протяжении длительного времени, стороны не могли договориться. Но в итоге тренер предложил родителям мальчика приехать к ним 23 апреля. Он вернул часть денег, а остальное пообещал вернуть позднее в этот же день. Отца мальчика это не устроило.

«Во время словесного конфликта 48-летний краснодарец нанес несколько ударов своему оппоненту. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени причинённого потерпевшему вреда здоровью. По окончании разбирательства будет принято законное решение», — сообщил Коноваленко.

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