В Сочи женщину осудили на 1,5 года за фото с запрещенной символикой в сети

В суде женщина свою вину не признала и отказалась от показаний, которые дала на стадии предварительного следствия.

Установлено, что в августе 2023 года жительница Сочи разместила на своей странице в соцсети картинку с изображением солдата, стоящего на танке с буквой «V» на башне. На изображении в руках у военнослужащего — флаг нацистской Германии с изображением запрещенного в РФ нацистского символа.

Ранее, в мае 2023 года, женщина уже публиковала на своей странице изображение с нацистской атрибутикой и немецкой символикой. За это ее привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, запрещенной в РФ.

В отношении местной жительницы повторно возбудили административное дело по статье о публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики, совершенной лицом, подвергнутым административному наказанию за правонарушение.

Центральный районный суд Сочи признал вину женщины доказанной и назначил ей 1 год 6 месяцев колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

