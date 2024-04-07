Жительница Сочи погибла в Абхазии, сорвавшись со смотровой площадки

По данным МЧС, 7 апреля 40-летняя женщина сорвалась со смотровой площадки в Гагре.

Известно, что туристка приехала из Сочи. На 18 километре шоссе Убыхов она упала со смотровой площадки высотой более чем 50 метров.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:13. Сотрудники МЧС подняли пострадавшую наверх и передали медикам скорой помощи. Позже женщина скончалась в реанимационном отделении Гагрской районной больницы, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

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