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Жительница Сочи погибла в Абхазии, сорвавшись со смотровой площадки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-sochi-pogibla-v-abhazii-sorvavshis-so-smotrovoj-ploshhadki
Жительница Сочи погибла в Абхазии, сорвавшись со смотровой площадки
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным МЧС, 7 апреля 40-летняя женщина сорвалась со смотровой площадки в Гагре.

Известно, что туристка приехала из Сочи. На 18 километре шоссе Убыхов она упала со смотровой площадки высотой более чем 50 метров.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:13. Сотрудники МЧС подняли пострадавшую наверх и передали медикам скорой помощи. Позже женщина скончалась в реанимационном отделении Гагрской районной больницы, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

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