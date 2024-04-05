Выпавшая из окна многоэтажки в Анапе девочка скончалась в больнице

Инцидент произошел вечером 4 апреля в жилом комплексе «Лазурный» на улице Маяковского.

По словам очевидцев, 6-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, рухнув на тротуар с большой высоты. Первую помощь ей оказали неравнодушные соседи. Предположительно, родителей девочки в этот момент не было дома.

Медики сообщили, что доставили пострадавшего ребенка в городскую больницу. Уже в тот момент девочка находилась в состоянии клинической смерти. Врачам удалось запустить сердце ребенка. Но, к сожалению, при падении с большой высоты она получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла, пишет газета «Анапское Черноморье».

«На данный момент следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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