Виновник жесткого ДТП на Кубани, в котором погибла девушка, скончался в больнице

Смертельная авария произошла 3 апреля около 19:00 на 61 км федеральной автодороги А-146 в Северском районе.

Предварительно, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 во время движение в дождь выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Honda Fit под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка «девятки». Оба водителя получили травмы, их госпитализировали в Северскую ЦРБ.

Позже стало известно, что водитель ВАЗа умер в больнице от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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