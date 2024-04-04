Школьник на иномарке пытался скрыться от МВД и влетел в опору ЛЭП в Краснодаре

Инцидент произошел накануне на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне.

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль Daewoo Nexia, однако водитель не выполнил требование инспекторов и попытался скрыться. После этого иномарка наехала на бордюр и врезался в опору ЛЭП.

Оказалось, что за рулем Nexia находился 16-летний подросток, который ночью взял ключи от отцовской машины и поехал на ней к другу. В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.

За нарушения правил дорожного движения на подростка составили два административных протокола: за езду без водительского удостоверения и невыполнение законных требований сотрудника полиции. Его родителям грозит штраф до 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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