Девушка погибла в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 3 апреля около 19:00 на 61 км федеральной автодороги А-146 в Северском районе.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Honda Fit под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка «девятки». Оба водителя получили травмы, их госпитализировали в Северскую ЦРБ. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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