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Жительница Сочи отдала лжецелительнице из соцсетей 2 млн рублей за магические ритуалы по видеосвязи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-sochi-otdala-lzhetselitelnitse-iz-sotssetej-2-mln-rublej-za-magicheskie-ritualy-po-videosvyazi
Жительница Сочи отдала лжецелительнице из соцсетей 2 млн рублей за магические ритуалы по видеосвязи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Сочи с заявлением о хищении более 2 млн рублей обратилась местная жительница.

По словам женщины, в соцсети она нашла целительницу, которая убедила ее в своих магических и целительских способностям и пообещала вылечить от тяжелой болезни. Женщина общалась с аферисткой около полугода. Все это время колдунья проводила различные магические ритуалы и транслировала их по видеосвязи. Пострадавшая перевела целительнице всего 2 млн рублей. Для этого ей пришлось взять кредит в банке. Со временем состояние здоровья женщины ухудшилось. Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Личность подозреваемой установили, ею оказалась 31-летняя жительница Омска. Ее доставили в Сочи. Установлено, что похищенные деньги злоумышленница потратила на личные нужды

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемую до суда отпустили под подписку о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Сочи.

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