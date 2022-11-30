Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сняла порчу: жительница Апшеронска отдала уличной гадалке деньги и украшения на 2 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/snyala-porchu-zhitelnitsa-apsheronska-otdala-ulichnoj-gadalke-dengi-i-ukrasheniya-na-2-mln-rublej
Сняла порчу: жительница Апшеронска отдала уличной гадалке деньги и украшения на 2 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что познакомилась на улице с гадалкой и отдала ей 1 тыс. 800 рублей и золотые украшения для того, чтобы снять порчу.

В течение года гадалка убеждала женщину, что скоро вернет драгоценности. А потом перестала отвечать на звонки. Общая сумма ущерба потерпевшей превысила 2 млн рублей.

Полицейские составили ориентировку и задержали гадалку на одной из улиц Апшеронска. Ею оказалась 47-летняя местная жительница.

Выяснилось, что драгоценности она продала, а вырученными деньгами погасила свои долги. На женщину завели уголовное дело. За мошенничество ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре лжецелительница похитила у клиентки 1 млн рублей и требовала продать квартиру.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
  4. В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
  5. Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
  6. В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях