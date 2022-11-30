Сняла порчу: жительница Апшеронска отдала уличной гадалке деньги и украшения на 2 млн рублей

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что познакомилась на улице с гадалкой и отдала ей 1 тыс. 800 рублей и золотые украшения для того, чтобы снять порчу.

В течение года гадалка убеждала женщину, что скоро вернет драгоценности. А потом перестала отвечать на звонки. Общая сумма ущерба потерпевшей превысила 2 млн рублей.

Полицейские составили ориентировку и задержали гадалку на одной из улиц Апшеронска. Ею оказалась 47-летняя местная жительница.

Выяснилось, что драгоценности она продала, а вырученными деньгами погасила свои долги. На женщину завели уголовное дело. За мошенничество ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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