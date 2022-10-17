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В Краснодаре лжецелительница похитила у клиентки 1 млн рублей и требовала продать квартиру

Происшествия
17.10.2022 09:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-lzhetselitelnitsa-pohitila-u-klientki-1-mln-rublej-i-trebovala-prodat-kvartiru
В Краснодаре лжецелительница похитила у клиентки 1 млн рублей и требовала продать квартиру
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полицию Краснодара обратилась местная жительница и сообщила о вымогательстве.

Женщина рассказала, что в течение трех лет обращалась к предсказательнице за помощью в решении личных проблем. Гадалка сказала ей, что надо снимать порчу, а для снятия понадобится несколько сеансов. За каждый прием аферистка требовала передать ей деньги и ювелирные украшения. Так она похитила у пострадавшей около 1 млн рублей. Затем злоумышленница под угрозой наведения смертельной порчи потребовала продать квартиру и нашла риелтора. После этого женщина обратилась в полицию.

Подозреваемую нашли и задержали, ею оказалась 51-летняя местная жительница. Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Гадалке грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае лжецелительница выманила у прохожих 250 тыс. рублей за «снятие порчи».

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