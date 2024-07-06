Жительница Подмосковья выиграла путешествие в Краснодар на выставке «Россия»

На международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве 6 и 7 июля проходят Дни Краснодара.

В рамках мероприятия провели викторину, посвященную Краснодару. Участникам предстояло ответить на 20 вопросов о краевой столице. Победительницей стала жительница Коломны Анастасия Власова.

Она выиграла путешествие в Краснодар — сертификат на двоих с размещением в гостинице на два дня, ужином в ресторане и посещением экскурсии по городу.

Аналогичные викторины проведут 6 и 7 июля на стенде Краснодарского края в павильоне № 75, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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