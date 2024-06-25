Краснодарский край в этом году планирует принять 19 млн туристов

Сейчас отели и пансионаты загружены в среднем на 70%.

«На огромной Ейской косе в этом году побывали уже почти 30 тыс. человек, а в прошлом году на конец июня было около 22 тыс. Это значит, что с каждым годом все больше людей выбирают именно пляжи Азовского побережья. Они здесь просторные, благоустроенные, а море ― самое теплое», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

«Рост цен не отпугнул отдыхающих, примерно рост турпотока сейчас ― уже плюс 12% к июню прошлого года. Думаем, что к июлю-августу будет плюс 15%, может быть и плюс 17%», ― отмечает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

На Кубани даже исконно некурортные города сейчас загружены. Эксперты туриндустрии связывают интерес к краю с подорожанием отдыха в Турции, Эмиратах и Египте. К тому же играет роль возросший сервис на отечественных курортах.

«Туристическая нагрузка на Новороссийск в последнее время только растет, пляжи летом оказываются переполнены местными и туристами», ― рассказывает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Гостей ждет самый разнообразный отдых. Более 700 объектов туристического показа, свыше 200 экскурсионных маршрутов. Также в этом году Атамань отмечает свое 15-летие, казачьи фестивали по особому случаю уже привлекают туристов.

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