На Кубани начался сбор заявок на субсидии в рамках туристического нацпроекта

Минэкономразвития РФ в 2024 году выделило Краснодарскому краю более 275 млн рублей на субсидии для туристической отрасли. Эту работу проводят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Максимальный размер субсидии — 10 млн рублей. Ее можно направить в том числе на создание и развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ и других водных объектов. К примеру, на закупку оборудования для пляжных территорий и для расширения доступной среды.

Также предусмотрели финансирование на развитие туристических маршрутов. Речь идет об обустройстве на территориях системы навигации, санитарных модулей, а также об удовлетворении потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам врио главы минкурортов Кубани Михаила Зарицкого, в рамках профильного нацпроекта в крае за 3 года реализовали 33 проекта по развитию пляжных территорий, разработали 4 турмаршрута, организовали круглогодичное функционирование 8 бассейнов и ввели в эксплуатацию 8 модульных гостиниц на 198 номеров.

«В 2023 году мы провели эногастронмический фестиваль «Черноморская винная неделя». Это самое масштабное событийное мероприятие побережья объединило ведущие винодельни региона и почти 50 тыс. зрителей. В этом году фестиваль пройдет во второй раз», — подчеркнул Зарицкий.

Заявку на получение материальной поддержки нужно подать до 8 июля на этом сайте. Инструкция, как правильно ее составить, доступна здесь.

Проект должен быть реализован до конца 2024 года, при этом объем вложений собственных средств — не менее 30% от общей суммы. К учету принимают затраты, понесенные с 1 января этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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