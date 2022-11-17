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Жительница Отрадненского района, чтобы найти сбежавшего бойфренда, обвинила его в краже

Происшествия
17.11.2022 14:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-otradnenskogo-rajona-chtoby-najti-sbezhavshego-bojfrenda-obvinila-ego-v-krazhe
Жительница Отрадненского района, чтобы найти сбежавшего бойфренда, обвинила его в краже
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За ложный донос 24-летней девушке грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемая обратилась в полицию с заявлением, что ее молодой человек похитил у нее крупную сумму денег. Информация оказалась недостоверной. Выяснилось, что таким образом девушка хотела найти своего парня, который уехал на заработки в Ростов-на-Дону и перестал отвечать на звонки.

На подозреваемую завели уголовное дело за заведомо ложный донос. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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