Жительница Новороссийска зарегистрировала в своем доме 25 нелегальных мигрантов

Полицейские выявили факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев.

Установили, что 30-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своем доме 25 приезжих из ближнего зарубежья, но предоставлять им свое жилье для постоянного проживание не собиралась.

Возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

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