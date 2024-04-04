Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На складе Краснодара задержали 76 иностранцев, 30 из них оказались нелегалами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sklade-krasnodara-zaderzhali-76-inostrantsev-30-iz-nih-okazalis-nelegalami
На складе Краснодара задержали 76 иностранцев, 30 из них оказались нелегалами
Фото скриншот с видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные краснодарской полиции провели рейды на складах на улице Обрезной.

Во время рейда обнаружили 76 иностранцев, которые работали на складах. Всех доставили в отдел полиции микрорайона Гидростроителей для проверки документов.

В отношении 30 иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания в РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Нарушителям грозят штрафы и депортация из России.

Читайте также: в центре Краснодара задержали мигрантов, живших в недостроенном здании без воды.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях