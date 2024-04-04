На складе Краснодара задержали 76 иностранцев, 30 из них оказались нелегалами

Фото скриншот с видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные краснодарской полиции провели рейды на складах на улице Обрезной.

Во время рейда обнаружили 76 иностранцев, которые работали на складах. Всех доставили в отдел полиции микрорайона Гидростроителей для проверки документов.

В отношении 30 иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания в РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Нарушителям грозят штрафы и депортация из России.

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