На складе Краснодара задержали 76 иностранцев, 30 из них оказались нелегалами
Происшествия
04.04.2024 12:54
Сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные краснодарской полиции провели рейды на складах на улице Обрезной.
Во время рейда обнаружили 76 иностранцев, которые работали на складах. Всех доставили в отдел полиции микрорайона Гидростроителей для проверки документов.
В отношении 30 иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания в РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Нарушителям грозят штрафы и депортация из России.
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