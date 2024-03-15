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В центре Краснодара задержали мигрантов, живших в недостроенном здании без воды

Происшествия
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Нелегальных мигрантов обнаружили на строительном объекте на улице Одесской сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД с коллегами из управления по вопросам миграции.

Выяснилось, что граждане Армении, Таджикистана и Узбекистана работали на стройке и жили в помещении, где не было ремонта, воды и других важных бытовых условий.

Троих мигрантов привлекли к административной ответственности за незаконную работу в РФ по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. Еще на четырех иностранцев составили протоколы за нарушение правил пребывания на территории России по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Их могут выдворить из страны.

Предпринимателя, принявшего на работу нелегальных мигрантов также привлекли к ответственности по ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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