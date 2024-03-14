После проверок мигрантов на Кубани наложили штрафы на 15 млн рублей

Сотрудники полиции подвели итоги оперативным мероприятиям «Иностранец», которые проводили в Краснодарском крае в последние месяцы.

Всего для пресечения нелегальной миграции правоохранители проверили свыше 1,8 тыс. объектов, среди которых: стройки, фермы и магазины.

Полицейские выявили 560 нарушений, связанных с пребыванием иностранцев на территории РФ, а также около 250 нарушений в сфере трудовой миграции.

Также зарегистрировали 141 факт по признакам уголовных преступлений: фиктивная постановка на миграционный учет, организация незаконной миграции, использование поддельных документов и фиктивная регистрация.

По итогам мероприятий наложили штрафы на общую сумму свыше 15 млн рублей, из которых взыскали уже 980 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: приоритет гражданам России: суть запрета на работу мигрантов в Краснодарском крае. Практически окончательный запрет на работу иностранных граждан по патентам ввели на Кубани. Соответствующее постановление 11 января подписал губернатор Вениамин Кондратьев.