Жительница Новороссийска потратила на работу у мошенников почти 400 тыс. рублей

В полицию Новороссийска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала, что искала удаленную работу на различных сайтах. Ей написали в мессенджере с предложением работать на платформе бронирования и оценивать гостиницы. Женщину закрепили за оператором, который пояснил, что после регистрации она должна заходить на предложенный сайт бронирования и оценивать отель, выбирая оценку пять звезд.

В подтверждение выполненной работы нужно было сделать скриншот, сбросить его в рабочую группу и получить деньги в личный кабинет. В первый день сотрудница расплачивалась своими деньгами и заработала проценты в 400 рублей, во второй — 1,3 тыс. рублей. Эти деньги женщине выплатили, поэтому работодателю она доверилась.

В третий день новой сотруднице предложили увеличивать коэффициент прибыли под предлогом успешного прохождения тестовых заданий — женщина должна была вложить большую сумму в бронирование 30 отелей. Выполнив задание, она попыталась снять деньги, но система обозначила, что вывести средства можно только при бронировании еще 30 отелей. Работница выполнила еще одно задание и увеличила свой виртуальный счет, но вывести деньги так и не смогла, а сайт и вовсе закрылся. Всего женщина перевела мошенникам 389 тыс. рублей, часть из которых взяла в кредит.

«Уважаемые новороссийцы! В данной схеме мошенничества используются сайты двойники популярных площадок и счета-однодневки. Желая заработать по предложенной схеме и вкладывая свои средства в «бронирование», вы переводите на счета мошенников деньги, которые вывести из системы невозможно. Вам будут предлагать выполнить следующее задание или пополнить баланс «виртуального» счета до тех пор, пока вы будете этому верить», — сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

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