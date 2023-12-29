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Житель Кубани украл из церкви серебряные монеты, облил сейф бензином и поджег

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-ukral-iz-tserkvi-serebryanye-monety-oblil-sejf-benzinom-i-podzheg
Житель Кубани украл из церкви серебряные монеты, облил сейф бензином и поджег
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Славянского района завершили расследовать уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии краж и мошенничеств.

По данным следствия, злоумышленник несколько раз проникал в местную церковь и похищал деньги и ценности. В первый раз он открыл сейф храма дубликатом ключа и забрал более 280 тыс. рублей наличными. Во второй раз он проник к храм, похитил серебряные монеты, после чего облил горючей жидкостью сейф и поджег. Кроме того, злоумышленник украл у двоих человек паспорта и оформил на их имена кредиты. Также установили, что он причастен к восьми эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о краже, мошенничестве, умышленном уничтожении имущества и хищении документов. На время следствия обвиняемого поместили под стражу. Расследовании завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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