Мужчина украл медвежью шкуру и банки с краской из беседки в чужом дворе в Туапсе

Ущерб от действий 49-летнего жителя Краснодара оценили в 50 тыс. рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, в Туапсе мужчина проник во двор чужого дома через незапертые раздвижные ворота. Из уличной беседки он забрал шкуру медведя и банки с фасадной краской. Добычу он сложил в свой автомобиль и скрылся.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель краевой столицы. Его задержали по месту временного проживания в Туапсинском районе.

При осмотре его машины обнаружили шкуру медведя. Ее вернули владельцу. Краской злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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