Грабитель три дня сверлил дыру в стене магазина ради 350 тыс. рублей в Сочи

В Адлерском районе Сочи за кражу со взломом задержали ранее судимого 33-летнего жителя Псковской области

По предварительным данным, бывший работник магазина заметил, что в соседнем помещении делают ремонт, и придумал план ограбления. В течение трех ночей он приходил на стройку и перфоратором долбил дыру в стене магазина. Когда отверстие получилось нужного размера, он залез в магазин, нашел ключи от служебного помещения, вскрыл сейф и украл выручку в размере 350 тыс. рублей.

Личность подозреваемого установили, его задержали по адресу временного проживания в Сочи. У злоумышленника изъяли 240 тыс. рублей, остальное мужчина успел потратить.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о краже и поместили его под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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