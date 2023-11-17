Анапчанин не удержался от ограбления во время прогулки с собакой

В ОМВД России по Анапе с сообщением о грабеже обратился местный житель.

По словам пострадавшего, на улице него напал незнакомец и отобрал деньги. Полицейские задержали 41-летнего жителя Анапы.

Подозреваемый в отделе рассказал о том, что днем гулял с собакой по улице Горького и заметил мужчину, который пересчитывал деньги. Злоумышленник признался, что не смог удержаться и напал на прохожего. Он силой отобрал у незнакомца 10 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поместили под арест. Ему грозит до 4 лет колонии, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.

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