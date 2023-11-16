Двое налетчиков в плащах и масках подожгли банкомат в супермаркете на Кубани

В дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району поступило сообщение о попытке похитить деньги из банкомата в селе Отрадо-Ольгинском.

Полицейские прибыли на место и выяснили, что двое мужчин в плащах и балаклавах отжали пластиковую дверь, сорвали роллетные ставни и проникли в фойе сетевого магазина, где находился банкомат. После этого злоумышленники закачали в банкомат газо-воздушную смесь и подожгли. Начался пожар, но платежный терминал значительных повреждений не получил, поэтому злоумышленники вышли из магазина и уехали без денег. В момент попытки взлома в банкомате хранилось более 2,8 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личности и местонахождение подозреваемых установили. Ими оказались два жителя Екатеринбурга в возрасте 49 и 50 лет, их задержали в Свердловской области сотрудники кубанского уголовного розыска и во взаимодействии с коллегами из Екатеринбурга при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Подозреваемых поместили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы, расследование продолжается.

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