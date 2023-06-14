Жительница Новороссийска незаконно прописала в своем доме более 180 иностранцев

Полиция Новороссийска направила в суд уголовное дело в отношении 50-летней жительницы села Убых, которую обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев и по месту пребывания в РФ.

По данным следствия, с марта 2022 года по январь 2023 года женщина занималась фиктивной постановкой на учет иностранцев, прибывших на территорию России. За свои услуги местная жительница получала от мигрантов деньги. Всего злоумышленница зарегистрировала в своем доме 183 мигранта. При этом она не собиралась предоставлять им жилье.

Возбудили уголовное дело. До суда обвиняемую отпустили под подписку о невыезде. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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