Жительница Новороссийска прописала у себя дома 345 иностранцев
Происшествия
16.01.2023 13:56
Сотрудники отдела по вопросам миграции полиции Новороссийска выявили адрес массовой постановки иностранцев на учет.
Во время проверки установили, что 37-летняя местная жительница поставила на регистрационный учет 345 приезжих их ближнего зарубежья. При этом женщина не собиралась предоставлять им свой дом для проживания.
В отношении собственницы жилья возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФ. Женщине грозит до трех лет лишения свободы, сейчас она под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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