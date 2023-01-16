Жительница Новороссийска прописала у себя дома 345 иностранцев

Сотрудники отдела по вопросам миграции полиции Новороссийска выявили адрес массовой постановки иностранцев на учет.

Во время проверки установили, что 37-летняя местная жительница поставила на регистрационный учет 345 приезжих их ближнего зарубежья. При этом женщина не собиралась предоставлять им свой дом для проживания.

В отношении собственницы жилья возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФ. Женщине грозит до трех лет лишения свободы, сейчас она под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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