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Жительница Новороссийска прописала у себя дома 345 иностранцев

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-novorossijska-propisala-u-sebya-doma-345-inostrantsev
Жительница Новороссийска прописала у себя дома 345 иностранцев
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники отдела по вопросам миграции полиции Новороссийска выявили адрес массовой постановки иностранцев на учет.

Во время проверки установили, что 37-летняя местная жительница поставила на регистрационный учет 345 приезжих их ближнего зарубежья. При этом женщина не собиралась предоставлять им свой дом для проживания.

В отношении собственницы жилья возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФ. Женщине грозит до трех лет лишения свободы, сейчас она под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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