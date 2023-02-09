Жительница Новопокровского района получила полгода исправительных работ за неуплату алиментов
Женщина из станицы Калниболотской долгое время отказывалась платить алименты на содержание двух своих детей, которым в этом году исполняется 17 и 15 лет. Ее задолженность составила почти 300 тыс. рублей.
Она скрывалась от судебных приставов: не отвечала на телефонные звонки и не появлялась в доме по месту прописки. На нее завели уголовное дело за неуплату алиментов на детей. Приставам удалось установить местонахождение нарушительницы. Ее задержали и доставили в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
После рассмотрения материалов дела суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ.
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