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Жительница Новопокровского района получила полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-novopokrovskogo-rajona-poluchila-polgoda-ispravitelnyh-rabot-za-neuplatu-alimentov
Жительница Новопокровского района получила полгода исправительных работ за неуплату алиментов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Женщина из станицы Калниболотской долгое время отказывалась платить алименты на содержание двух своих детей, которым в этом году исполняется 17 и 15 лет. Ее задолженность составила почти 300 тыс. рублей.

Она скрывалась от судебных приставов: не отвечала на телефонные звонки и не появлялась в доме по месту прописки. На нее завели уголовное дело за неуплату алиментов на детей. Приставам удалось установить местонахождение нарушительницы. Ее задержали и доставили в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

После рассмотрения материалов дела суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

Читайте также: житель Краснодара лишился люксового внедорожника «Кадиллак» за долги по алиментам. По решению суда, житель Краснодара должен был ежемесячно выплачивать по 1 тыс. 700 рублей на содержание ребенка. Однако безответственный отец сумел накопить долг в 395 тыс. 800 рублей.

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