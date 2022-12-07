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Житель Краснодара лишился люксового внедорожника «Кадиллак» за долги по алиментам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-lishilsya-lyuksovogo-vnedorozhnika-kadillak-za-dolgi-po-alimentam
Житель Краснодара лишился люксового внедорожника «Кадиллак» за долги по алиментам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По решению суда, житель Краснодара должен был ежемесячно выплачивать по 1 тыс. 700 рублей на содержание ребенка. Однако безответственный отец сумел накопить долг в 395 тыс. 800 рублей.

К делу подключились судебные приставы. Они установили, что в собственности должника имеются автомобили. При этом мужчина старательно скрывал свое имущество от приставов.

Им удалось отыскать внедорожник Cadillac Escalade 2007 года выпуска, принадлежащий должнику, на одной из платных стоянок в центре Краснодара. На автомобиле отсутствовали регистрационные знаки, что дополнительно осложнило работу судебных приставов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

На месте составили акт описи и ареста машины. Ее изъяли и передали на ответственное хранение. Автомобиль отправят на принудительную реализацию. Вырученные деньги пойдут на оплату долга по алиментам.

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