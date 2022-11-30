В Краснодарском крае приставы выследили алиментщицу через канал в Telegram
Местная жительница задолжала более 55 тыс. рублей на содержание своего годовалого сына. Она не реагировала на вызовы и звонки судебного пристава, а также не появлялась по месту регистрации.
Дело в отношении должницы вели судебные приставы Белоглинского и Новопокровского районов. Им удалось узнать, что женщина подписана на один из каналов в Telegram. В нем она поделилась, что хочет обменять свою коллекцию DVD-дисков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Пристав с аккаунта своей знакомой вышел на связь с должницей и договорился о встрече. Она закончилась для женщины поездкой с приставом в отделение. Там с ней провели беседу и составили административный протокол за неуплату алиментов. Теперь, кроме долга по алиментам, женщине предстоит оплатить административный штраф. В случае неуплаты долгов, ее ждет уголовная ответственность.
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