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Житель Кубани выплатил долг в 1,5 млн рублей, чтобы не лишиться двух «Газелей»

Происшествия
28.11.2022 12:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-vyplatil-dolg-v-1-5-mln-rublej-chtoby-ne-lishitsya-dvuh-gazelej
Житель Кубани выплатил долг в 1,5 млн рублей, чтобы не лишиться двух «Газелей»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бизнесмен из станицы Новотитаровской задолжал 1 млн 378 тыс. рублей межрайонной ИФНС № 14 по Динскому району.

Судебные приставы выяснили, что в собственности должника имеются несколько объектов недвижимости и автомобили. В связи с этим вынесли запрет на регистрационные действия этого имущества. Также арестовали две «Газели», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Получив от приставов копии актов описи и ареста имущества, должник не стал дожидаться, когда машины отправят на принудительную реализацию. В кратчайший срок он погасил долг, перечислив деньги на счет взыскателя. Также он оплатил исполнительский сбор в размере 96 тыс. рублей.

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