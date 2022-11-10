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В Анапе должник накопил 300 неоплаченных штрафов на 550 тыс. рублей и лишился машины

Происшествия
10.11.2022 09:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-dolzhnik-nakopil-300-neoplachennyh-shtrafov-na-550-tys-rublej-i-lishilsya-mashiny
В Анапе должник накопил 300 неоплаченных штрафов на 550 тыс. рублей и лишился машины
Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Судебные приставы Анапы выявили гражданина, имеющего более 300 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД во время рейда остановили Volkswagen Golf, за рулем которого находился злостный неплательщик штрафов и кредитов.

Мужчина накопил штрафов за нарушение ПДД на 550 тыс. рублей, а вместе с долгами по кредитам сумма превысила 700 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы на месте составили акт описи и ареста автомобиля и изъяли его. Машину должника отправят на принудительную реализацию, вырученные деньги будут перечислены в счет погашения имеющейся задолженности.

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