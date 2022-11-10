В Анапе должник накопил 300 неоплаченных штрафов на 550 тыс. рублей и лишился машины
Происшествия
10.11.2022 09:23
Судебные приставы Анапы выявили гражданина, имеющего более 300 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД во время рейда остановили Volkswagen Golf, за рулем которого находился злостный неплательщик штрафов и кредитов.
Мужчина накопил штрафов за нарушение ПДД на 550 тыс. рублей, а вместе с долгами по кредитам сумма превысила 700 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Приставы на месте составили акт описи и ареста автомобиля и изъяли его. Машину должника отправят на принудительную реализацию, вырученные деньги будут перечислены в счет погашения имеющейся задолженности.
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