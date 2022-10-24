Нашли в притоне: в Краснодарском крае приставы забрали детей у матери-уголовницы
Двух маленьких детей, мать которых судят за целый ряд преступлений, разыскали и временно определили больницу.
Женщина зарегистрирована в станице Новомалороссийской. Исполнительное производство вели сотрудники отделения судебных приставов по Кореновску и Выселковскому району. Приставы пришли к женщине домой и выяснили, что она уже несколько дней там не появлялась. В Горячем Ключе вскоре должно было пройти очередное заседание по ее уголовному делу. К исполнению решения суда об определении местонахождения детей подключились городские судебные приставы.
Детей удалось отыскать в одной из квартир, больше напоминающей притон. Приставы забрали детей, купили им одежду, подгузники и доставили в ЦРБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Где будут жить дети после вступления в силу приговора по уголовному делу в отношении их матери, определит суд.
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