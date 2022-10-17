Приставы вернули матери детей, которых отец прятал на съемной квартире в Сочи

Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Мужчина, находившийся в стадии развода с женой, с ее согласия увез двух сыновей из Тулы в Новороссийск на лето. Однако домой он их не вернул.

Договориться с супругом женщина не смогла, поэтому еще до завершения бракоразводного процесса обратилась в суд с заявлением об определении местожительства детей. Суд принял решение в пользу матери.

Приставы нашли мужчину в Новороссийске и составили в отношении него административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Однако отец отказался возвращать мальчиков и не сообщил, где они находятся. Приставы совместно с сотрудниками полиции разыскивали детей на территории всего Краснодарского края.

Правоохранителям удалось выяснить, что несовершеннолетние находятся в Сочи. Дети жили на съемной квартире под присмотром постороннего для них человека, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Когда приставы пришли, чтобы забрать детей и передать их матери, отца там уже не было, а арендатор отказался впустить их в квартиру. На помощь вызвали хозяйку жилья, которая и открыла дверь. Мальчики смогли выйти из квартиры. На лестничной клетке их ждали мать, представители органов опеки и психолог. После оформления документов женщина увезла детей в Тулу.

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