Приставы вернули матери детей, которых отец прятал на съемной квартире в Сочи
Мужчина, находившийся в стадии развода с женой, с ее согласия увез двух сыновей из Тулы в Новороссийск на лето. Однако домой он их не вернул.
Договориться с супругом женщина не смогла, поэтому еще до завершения бракоразводного процесса обратилась в суд с заявлением об определении местожительства детей. Суд принял решение в пользу матери.
Приставы нашли мужчину в Новороссийске и составили в отношении него административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Однако отец отказался возвращать мальчиков и не сообщил, где они находятся. Приставы совместно с сотрудниками полиции разыскивали детей на территории всего Краснодарского края.
Правоохранителям удалось выяснить, что несовершеннолетние находятся в Сочи. Дети жили на съемной квартире под присмотром постороннего для них человека, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Когда приставы пришли, чтобы забрать детей и передать их матери, отца там уже не было, а арендатор отказался впустить их в квартиру. На помощь вызвали хозяйку жилья, которая и открыла дверь. Мальчики смогли выйти из квартиры. На лестничной клетке их ждали мать, представители органов опеки и психолог. После оформления документов женщина увезла детей в Тулу.
Читайте также: в Геленджике мужчина прятал ребенка от экс-супруги в доме своей матери.
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября
- Исследование: жителю Кубани необходимо почти 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины