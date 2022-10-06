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В Геленджике мужчина прятал ребенка от экс-супруги в доме своей матери

Происшествия
06.10.2022 08:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-muzhchina-pryatal-rebenka-ot-eks-suprugi-v-dome-svoej-materi
В Геленджике мужчина прятал ребенка от экс-супруги в доме своей матери
Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Мужчина игнорировал решение суда о передаче несовершеннолетнего матери.

Нарушителя неоднократно уведомляли о необходимости исполнить решение суда. Однако тот требования не исполнял, на контакт с судебными приставами не выходил и дом для установления местонахождения ребенка не предоставлял.

Судебные приставы Геленджикского городского отделения обратились в Октябрьский районный суд Новороссийска. Тот постановил, что передачу ребенка нужно провести в принудительном порядке. Однако точное местонахождения несовершеннолетнего было не известно. Отец информацию не предоставлял, на вызовы добровольно не являлся. Тогда мужчину объявили в розыск, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Также приставы с помощью матери несовершеннолетнего, опросили соседей нарушителя. Они выяснили, что ребенок находится в доме матери должника. Приставы через суд получили разрешение на осмотр дома и, при необходимости, его вскрытия.

Добровольно впустить приставов в дом мать нарушителя отказалась. Более того, всячески этому препятствовала. В итоге специалистами пришлось применить технические средства, чтобы вскрыть дверь. Ребенка забрали и передали матери.

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