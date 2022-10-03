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Житель Белореченского района погасил долг по алиментам, испугавшись уголовного дела

Происшествия
03.10.2022 13:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-belorechenskogo-rajona-pogasil-dolg-po-alimentam-ispugavshis-ugolovnogo-dela
Житель Белореченского района погасил долг по алиментам, испугавшись уголовного дела
Фото pixabay.com

Житель поселка Родники накопил свыше 200 тыс. рублей долга по алиментам на содержание своего 10-летнего сына.

Мужчина официально нигде не работал, перебиваясь случайными заработками, а сумма долга росла. Безответственного отца привлекли к административной ответственности. Суд назначил должнику 40 часов обязательных работ. Но, даже отработав положенный срок, мужчина не спешил отдавать долги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

С учетом этих обстоятельств судебный пристав-исполнитель разъяснил гражданину, что такое поведение дает основание для возбуждения уголовного дела.

Через несколько дней экс-супруга должника обратилась в Белореченское районное отделение судебных приставов с просьбой не привлекать алиментщика к уголовной ответственности. Она сообщила, что бывший муж передал ей 220 тыс. рублей, полностью погасив долг.

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