Житель Белореченского района погасил долг по алиментам, испугавшись уголовного дела

Фото pixabay.com

Житель поселка Родники накопил свыше 200 тыс. рублей долга по алиментам на содержание своего 10-летнего сына.

Мужчина официально нигде не работал, перебиваясь случайными заработками, а сумма долга росла. Безответственного отца привлекли к административной ответственности. Суд назначил должнику 40 часов обязательных работ. Но, даже отработав положенный срок, мужчина не спешил отдавать долги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

С учетом этих обстоятельств судебный пристав-исполнитель разъяснил гражданину, что такое поведение дает основание для возбуждения уголовного дела.

Через несколько дней экс-супруга должника обратилась в Белореченское районное отделение судебных приставов с просьбой не привлекать алиментщика к уголовной ответственности. Она сообщила, что бывший муж передал ей 220 тыс. рублей, полностью погасив долг.

Читайте также: приставы забрали у жителя Краснодара Genesis G70 за долг почти в 1 млн рублей.