Приставы забрали у жителя Краснодара Genesis G70 за долг почти в 1 млн рублей

Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Краснодарец задолжал 963 тыс. рублей и не отдавал, однако приставы узнали, что у него в собственности дорогой автомобиль.

У судебных приставов по Центральному округу Краснодара на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании долга в размере почти миллиона рублей. Приставы выяснили, что должнику принадлежит иномарка Genesis G70. Арестовать автомобиль сразу не удалось. По известным адресам должника машины не оказалось.

В результате транспорт все же удалась найти. Автомобиль арестован и передан на хранение взыскателю, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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