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В Краснодарском крае приставы арестовали грузовик алиментщика из Томской области

Происшествия
22.07.2022 09:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pristavy-arestovali-gruzovik-alimentshhika-iz-tomskoj-oblasti
В Краснодарском крае приставы арестовали грузовик алиментщика из Томской области
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Томской области задолжал более 2 млн рублей, из которых 1 млн рублей — по алиментам. Приставы выяснили, что в собственности мужчины имеется грузовик «ГАЗель».

Взыскать долг по алиментам планировали с помощью продажи автомобиля, но найти его не удалось. Приставы внесли запрет на регистрацию автомобиля. Вскоре выяснилось, что мужчина продал машину жителю Краснодарского края. Тот пользовался автомобилем, но на себя не оформлял.

«ГАЗель» отыскали и арестовали краснодарские приставы, пишет «Аргументы и факты. Томск».

Читайте также: на Кубани задолжавшей 1,6 млн рублей алиментщице суд назначил 100 часов обязательных работ.

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