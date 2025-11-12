Жительница Новокубанска выбросила из окна пятого этажа свою собаку

Информацию о случившемся распространили очевидцы в соцсетях 12 ноября.

По словам автора публикации, 11 ноября женщина выбросила из окна пятого этажа свою собаку. Животное еще дышало после падения, однако по дороге в ветеринарную клинику скончалось от полученных травм.

Очевидцы отметили, что хозяйка собаки не испытывает раскаяния в содеянном.

Местные жители сообщили об инциденте в полицию. В настоящее время проводится проверка. устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

