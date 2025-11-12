Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жительница Новокубанска выбросила из окна пятого этажа свою собаку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-novokubanska-vybrosila-iz-okna-pyatogo-etazha-svoyu-sobaku
Жительница Новокубанска выбросила из окна пятого этажа свою собаку
Фото t.me/chp_novokubansk

Информацию о случившемся распространили очевидцы в соцсетях 12 ноября. 

По словам автора публикации, 11 ноября женщина выбросила из окна пятого этажа свою собаку. Животное еще дышало после падения, однако по дороге в ветеринарную клинику скончалось от полученных травм. 

Очевидцы отметили, что хозяйка собаки не испытывает раскаяния в содеянном. 

Местные жители сообщили об инциденте в полицию. В настоящее время проводится проверка. устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: МВД проверит сообщение о сожжении неизвестными двух бездомных собак в Сочи. По словам автора публикации, кто-то закрыл вход в железный вагончик, где ночевали две собаки, и поджег его. Уточняется, что собаки выли в горящем вагончике, но на помощь им никто не пришел.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях