Жительница Москвы поделилась опытом отдыха в Сочи за 560 тыс. рублей

Рассказ о летнем отдыхе на главном курорте России опубликовали на днях в одной в соцсетях на канале «Тонкости туризма».

Жительница Москвы рассказала, что в прошлом июле они вместе с семьей отправились отдыхать в Сочи в один из крупных отелей в Лоо. Бронь номера на 9 ночей обошлась им в 560 тыс. рублей.

Семья столкнулась с неприятным «сюрпризом» уже по прилету в аэропорт Сочи. Обещанный отелем трансфер за ними не приехал. Им пришлось ехать из Адлера в Лоо на такси. Уже в отеле администратор сообщила гостям из Москвы, что за ними никто не приехал потому что не оказалось свободных автомобилей.

При заселении туристка оказалась снова неприятно удивлена. Она бронировала номер с балконом с видом на море. Однако из окон увидела только железную дорогу, а балкона в номере не оказалось.

После 9 дней в Лоо туристка оказалась разочарована отдыхом за такую сумму, пишет Lenta.ru.

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