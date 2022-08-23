Жительница Лабинска перевела 740 тыс. рублей на помощь вымышленному британскому музыканту

Жительница Лабинска перевела 740 тыс. рублей на помощь вымышленному британскому музыканту

В полицию обратилась жительница Лабинского района. Она рассказала, что познакомилась в интернете с британским музыкантом и он попросил помочь ему финансово.

В течение нескольких месяцев женщина перевела на указанный счет около 740 тыс. рублей. Мужчина обещал вернуть деньги, но через время перестал выходить на связь. Обманутая девушка заявила в полицию.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемых. Оказалось, двое приезжих в возрасте 26 и 30 лет из Нигерии и Украины создали в соцсетях аккаунт музыканта, переписывались с потерпевшей и выманивали у нее деньги. Полицейские задержали их в Москве и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемых заключили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к другим преступлениям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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