В Краснодарском крае мошенники шантажировали сторонников нетрадиционной любви

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Трое мужчин назначали встречи лицам нетрадиционной ориентации и вымогали у них деньги.

В полицию обратился житель Краснодара. Он рассказал, что вел интимную переписку на сайте знакомств. Мужчина встретился с новым знакомым, после чего тот предложил ему подняться в квартиру. В подъезде к паре подошли два молодых человека и начали снимать их на камеру. Закончив съемку, они обвинили жителя в развращении малолетних и потребовали 300 тыс. рублей за молчание о произошедшем. В ближайшем банке пострадавший снял деньги и отдал вымогателям.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемых в Краснодаре. Ими оказались трое жителей Адыгеи и Белоглинского района. Они специально регистрировались на сайтах, находили гомосексуалистов и после встречи требовали у них деньги за неразглашение сведений интимного характера.

Оказалось, что задержанные причастны еще к одному аналогичному преступлению в Краснодаре. Тогда они потребовали у местного жителя 150 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело, обвиняемых заключили под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре мошенники под видом клиентов собирались обмануть массажистку.