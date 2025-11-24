Жительница Кубани заняла третье место в конкурсе «Мама-предприниматель»

Проект многодетной матери Ольги Переходцевой из станицы Динской направлен на развитие новых форм дополнительного образования в технической и естественно-научной сферах.

На федеральном уровне женщина представила Краснодарский край после победы в региональном треке «Мама на селе». В основе ее бизнес-проекта «Компьютерный спорт и пилотирование дронов» — развитие изобретательского мышления, навыков проектного менеджмента, командной работы и решения прикладных задач.

На краевом уровне Ольга Переходцева была одной из 426 женщин, которые подали заявки на учатие. Такое количество желающих — рекорд для региона. Предпринимательницы представили свои эссе и видеовизитки о бизнес-проектах. Тренером федерального этапа выступил начальник Центра поддержки предпринимательства Центра «Мой бизнес» Краснодарского края Александр Храмцов.

О победе матери троих детей на федеральном этапе программы «Мама-предприниматель» рассказал вице-губернатор Александр Руппель. Женщина заняла третье место в конкурсе.

«Особенно ценно, что инициатива связана с современными технологиями и развитием инженерных компетенций у детей. Регион продолжит поддерживать женщин, которые создают востребованные проекты и вносят вклад в развитие экономики Краснодарского края», — отметил Руппель.

Конкурс реализует Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»,сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

