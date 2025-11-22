Премии до 1 млн рублей получили 79 студентов колледжей из Краснодарского края

Итоги Всероссийского конкурса среди студентов организаций среднего профессионального образования озвучили в Нижнем Новгороде.

В этом году участие в соревновании приняли 600 студентов из 63 субъектов страны. В число регионов-лидеров по количеству победителей конкурса вошел Краснодарский край.

Кубань в «Большой перемене» представляли 79 студентов из 22 техникумов и колледжей. Все они прошли в финал и получили награды. Лауреатами первой степени стали 31 человек, второй — 48.

Как отметила и. о. министра образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева, такого результата кубанские студенты добились благодаря хорошей основе.

«Сегодня в Краснодарском крае в федеральный проект «Профессионалитет» входят девять образовательных кластеров. В их составе 40 колледжей и техникумов, в которых обучается более 9 тыс. студентов. Они проходят практику на крупнейших предприятиях края. Практически все выпускники наших техникумов и колледжей востребованы и трудоустраиваются сразу после завершения обучения. Эта победа — еще одно доказательство правильности выбранного нами пути», — отметила Воробьева.

Победителями командного трека федерального конкурса стали Ленинградский социально-педагогический и Краснодарский колледж электронного приборостроения. Учебные заведения получили по 2 млн рублей на реализацию проектов по развитию образовательной среды. Денежные премии от 100 тыс. до 1 млн рублей также получили 79 кубанских студентов.

Все победители конкурса из числа выпускников будут иметь дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

