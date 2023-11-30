Жительница Кубани выплатила долг мужа-сектанта, чтобы не лишиться автобуса

Судебные приставы Курганинского районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю взыскали крупную задолженность с местного жителя.

По данным приставов, местный житель регулярно нарушал законодательство РФ и являлся активным участником общественного сектантского движения. В результате к приставам поступили несколько исполнительных производств о взыскании с нарушителя налогов и административных штрафов на сумму более 200 тысяч рублей. Добровольно выплачивать долг мужчина отказывался.

Приставы приехали домой к должнику и составили акт ареста имущества на автомобиль Volkswagen Transporter, рассчитанный на 7 пассажиров. После составления акта микроавтобус изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Уже на следующий день супруга неплательщика пришла на прием к приставу, попросила распечатать квитанцию на оплату задолженности. Спустя час задолженность была оплачена, а исполнительное производство прекращено.

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