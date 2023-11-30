Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жительница Кубани выплатила долг мужа-сектанта, чтобы не лишиться автобуса

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-kubani-vyplatila-dolg-muzha-sektanta-chtoby-ne-lishitsya-avtobusa
Жительница Кубани выплатила долг мужа-сектанта, чтобы не лишиться автобуса
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебные приставы Курганинского районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю взыскали крупную задолженность с местного жителя.

По данным приставов, местный житель регулярно нарушал законодательство РФ и являлся активным участником общественного сектантского движения. В результате к приставам поступили несколько исполнительных производств о взыскании с нарушителя налогов и административных штрафов на сумму более 200 тысяч рублей. Добровольно выплачивать долг мужчина отказывался.

Приставы приехали домой к должнику и составили акт ареста имущества на автомобиль Volkswagen Transporter, рассчитанный на 7 пассажиров. После составления акта микроавтобус изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Уже на следующий день супруга неплательщика пришла на прием к приставу, попросила распечатать квитанцию на оплату задолженности. Спустя час задолженность была оплачена, а исполнительное производство прекращено.

Читайте также: житель Кубани выплатил более 1,5 млн алиментов, чтобы не получить уголовный срок.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях